Jetzt rückt eine Drohne dem Feuerbakterium auf Mallorca zu Leibe

In Italien konnten kranke Ölbäume anhand dieser Luftaufnahmen identifiziert werden. Foto: EU-Kommission

Mit Drohnen und einer speziellen Technologie wollen die Behörden nun der weiteren Ausbreitung des Feuerbakteriums auf Mallorca beikommen. Die bereits in Italien erprobte Methode erlaubt es, durch Luftaufnahmen kleinste Veränderungen an der Gesundheit von Oliven- und anderen Bäumen festzustellen. So kann der Befall durch das Feuerbakterium festgestellt werden, bevor für das Auge sichtbare Schäden auftreten.

Bestimmte Gebiete auf der Insel sollen in den kommenden Wochen mit Drohnen abgeflogen werden. Durch die Früherkennung könnten kranke Bäume früher gefällt und die Gefahr der weiteren Ausbreitung besser gebannt werden, so das Kalkül. Das balearische Umweltministerium geht davon aus, dass allein auf Mallorca bisher etwa eine Million Mandelbäume vom Feuerbakterium befallen sind. Auch vereinzelte Weinstöcke sind bereits betroffen. /tg