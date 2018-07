Ärger am Naturstrand Es Trenc: Bagger verunstaltet Dünen

Der Ärger am Strand von Es Trenc im Süden von Mallorca geht weiter. Wie die spanische MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, haben Arbeiter am Freitag (29.6.) ein Meter langes Telefonkabel entfernt, das sich durch den Strand und die Dünen zog und nicht mehr benutzt wurde. Dabei seien große Schäden an dem empfindlichen Ökosystem entstanden, kritisieren nun Umweltschützer.

Mit einem Bagger waren Mitarbeiter der Kommunikationsfirma angerückt und hatten den feinen Sand und die Dünenlandschaft buchstäblich umgegraben - angeblich, ohne die Maßnahme zuvor mit der balearischen Landesregierung oder dem zuständigen Rathaus von Campos abzusprechen. Das Umweltministerium fordert jetzt, dass der Konzern für die Beseitigung der entstandenen Schäden aufkommt.

Auch am Montag (2.7.) waren die Spuren, die die Arbeiten hinterlassen hatten, nicht zu übersehen. Riesige Sandhügel, ausgerissene Dünenpflanzen und rotes Absperrband zeichneten den Ort. Umweltschutz sieht anders aus, fanden auch viele erzürnte Badeurlauber. /somo

Es Trenc ist im vergangenen Sommer zum Naturschutzgebiet erklärt worden. Seitdem herrschen um den beliebten Naturstrand strengste Auflagen für Badegäste und die Betreiber der Strandkioske. /somo