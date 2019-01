Hotels auf Mallorca: Wo jetzt saniert und neu gebaut wird

Das Saisonende im Winter verwandelt die Urlaubermeilen von Mallorca erneut in Großbaustellen. Ob an der Playa de Palma oder im Zentrum der Balearen-Hauptstadt, ob in Calviàs Küstenortsteilen im Südwesten der Insel oder an der Nord- und Ostküste – überall bestimmen Kräne, Betonmischer und Baugerüste die Bühne.

An der Playa de Palma hat die Kette Pabisa Hotels gerade mit zwei Neubauten begonnen. Mit 40 Millionen Euro zieht es ein Fünf- und ein Viersterne-Hotel hoch, die es im Jahr 2020 einweihen will. Dicht daneben baut Riu Hotels & Resorts. Das abgerissene und neu hochgezogene 425-Zimmer-Hotel Riu Playa Park soll bis zum Mai 2019 fertig werden.

An der Playa de Palma werden insgesamt 20 Hotels renoviert, im Zentrum 14 und in Palmanova sechs. In Capdepera werden fünf Häuser modernisiert und ein Hotel neu errichtet.

Im Vergleich zum spanienweiten Durchschnitt sind die Hotels auf Mallorca deutlich moderner. Im Durchschnitt liegt die letzte Grunderneuerung in mallorquinischen Häusern sechs Jahre zurück, in Spanien neun Jahre. Allerdings gelten auf den Balearen inzwischen restriktivere Auflagen für Baugenehmigungen. Die Bautätigkeit dürfte sich daher in den kommenden Jahren etwas beruhigen. /tg