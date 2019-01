Mallorca freut sich auf ein sonniges Winterwochenende

Der Sturm auf Mallorca flaut langsam ab. Die Wetterwarnstufen werden aufgehoben, und die Sonne soll am Wochenende kräftig scheinen.

Am Freitag (25.1.) bleibt es in weiten Teilen der Insel sonnig. Nur im Nordosten kann es hin und wieder etwas tröpfeln. An der Küste warnt der spanische Wetterdienst Aemet noch vor drei bis vier Meter hohen Wellen.

In den Bergen kann es zu Frost kommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei inselweit 14 Grad. Nachts kühlt es auf minus 1 Grad in Palma de Mallorca ab, minus 2 Grad in Lluc. In Felanitx bleiben die Temperaturen bei 4 Grad über dem Gefrierpunkt.



Das schöne Wetter setzt sich am Samstag fort. Viel Sonne, wenige Wolken - so lautet die Prognose von Aemet. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag zwar an, dennoch ist weiter mit Frost zu rechnen. Tagsüber sind 17 Grad zu erwarten, nachts Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Am Sonntag ändert sich das Wetter langsam. Der Vormittag bleibt noch sonnig, danach zieht es langsam zu, und es sind vereinzelte leichte Regenschauer möglich. Die Tagestemperaturen bleiben konstant, nachts wird es im Vergleich zum Vortag etwas milder. /rp