Darum ist das Mallorca-Wetter im Februar gerade so schön

Da schlägt das Herz doch höher! Vom tristen Winter ist auf Mallorca keine Spur. Viel Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad herrschen auf der Insel vor. Der spanische Wetterdienst Aemet erklärt, woher das schöne Wetter kommt und prognostiziert steigende Temperaturen für den Februar.

Bereits am Samstag (16.2.) hat Mallorca die 20-Grad-Marke geknackt. 20,9 Grad zeigte das Thermometer in Calvià an, 19,6 Grad in Palma de Mallorca. Ursache dafür ist ein Hochdruckgebiet, das gerade über Mittel- und Westeuropa hinwegzieht. Dieses begünstigt, dass warme Winde aus dem Süden über die Insel ziehen, die die Temperaturen tagsüber ansteigen lassen.

Zeitgleich verhindert das Hochdruckgebiet, dass dicke Wolkenfelder über Mallorca aufkommen. Dadurch wärmt sich die Erde tagsüber stark auf, kühlt dafür aber nachts auch stärker ab. Während Aemet im Februar mit Temperaturen um die 25 Grad rechnet, warnt der Wetterdienst in der Nacht vor Frost und Minusgraden selbst im Flachland. /rp

