Pünktlich nach Ostern wird das Wetter auf Mallorca besser

Das Wetter auf Mallorca hat einen Strich durch die Pläne vieler Urlauber gemacht. Statt Sonne gab es Sturm und dicke graue Wolken zu Ostern. Das schlechte Wetter hält auch am Ostermontag an. Erst danach wird es langsam besser.

Immerhin beschränkte sich das Schmuddelwetter bislang auf Sturm. Starke Regenfälle blieben aus. So geht es auch am Ostersonntag weiter. Es ist weiterhin mit bis zu 80 Stundenkilometern schnellen Windböen zu rechnen. Der spanische Wetterdienst Aemet hat daher die Warnstufe Gelb ausgegeben. Zudem wird an der Küste vor hohem Wellengang gewarnt.

Immer wieder kann es zu leichtem Niederschlag kommen, der mit Saharastaub versetzt ist. Die Temperaturen bewegen sich knapp unter der 20-Grad-Marke und bleiben dort auch nachts. Es soll lediglich auf 15 Grad abkühlen.

Am Ostermontag lässt der Sturm langsam nach. Es gilt nur noch Warnstufe Gelb an der Küste wegen hoher Wellen. Zum Regen kann sich aber Gewitter gesellen. Der Wetterdienst schließt nicht aus, dass der Niederschlag ortsweise stark ausfallen kann. Die Temperaturen steigen leicht an und erreichen in Palma de Mallorca und Sa Pobla 21 Grad. Nachts bleibt es unverändert mild bei Tiefstwerten zwischen 12 und 16 Grad.

Am Dienstag zeigt sich zum ersten Mal seit längerer Zeit die Sonne mal wieder, im Norden von Mallorca sollen die Niederschäge aber zunächst anhalten. Der Regen ist weiterhin mit Saharastaub versetzt. Im Tagesverlauf bessert sich das Wetter zusehends, die Temperaturen klettern auf bis zu 23 Grad in Sa Pobla, bis auf 20 Grad in Palma de Mallorca. An der Südwestküste gilt weiterhin Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen.

Am Mittwoch kann es vor allem im Osten von Mallorca weiterhin regnen, alle Warnstufen werden aber aufgehoben. Im Wochenverlauf verbessert sich das Wetter zunehmend. Am nächsten Wochenende kann dann schon wieder der Strand aufgesucht werden. /rp/ff

