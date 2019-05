Polizei findet Rucksack einer vermissten Mallorquinerin in Paris

Mallorca sorgt sich um das Verschwinden der 22-jährigen Natalia Sánchez Uribe. Die mallorquinische Studentin absolviert zur Zeit ein Erasmus-Auslandssemester in Paris und wird seit vergangener Woche vermisst. Als nun am Montag (6.5.) Rucksack, Handy und Laptop der Studentin auf dem Campus auftauchten, werden die Sorgen um die junge Frau größer. Ihre Eltern sind in die französische Hauptstadt gereist, um den Behörden bei der Suche zu helfen.

Die 1,62 Meter große, braunhaarige Frau wurde zuletzt am 1. Mai gesehen. Ihr Mietvertrag war ausgelaufen und sie wollte einige Sachen in der Wohnung einer Freundin unterstellen. Die ersten zwei Koffer stellte sie noch ab, danach wurde sie nicht mehr gesehen.

Freundinnen gegenüber hatte sie in den Wohcen zuvor häufiger geäußert, sie fühlte sich beobachtet. Die Freundinnen nahmen die Aussagen nicht so ernst, da sie die 22-Jährige als eine sehr ängstliche und leicht zu erschreckende Person kannten. /tg