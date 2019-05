Polizei stellt mutmaßliche Taxi-Knacker

Zwei mutmaßliche Taxi-Knacker hat die Nationalpolizei auf Mallorca festgenommen. Den beiden Männern im Alter von 62 und 31 Jahren werden mehrere Einbrüche in Taxis in der Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca zugeschrieben, wie die Polizei am Donnerstag (16.5.) mitteilte.

Die mutmaßlichen Straftaten fanden in den Monaten März und April statt. Die Täter schlugen dabei nachts die Autoscheiben ein, um Bargeld, Handys und andere Wertgegenstände zu stehlen. Anwohner in Palmas Stadtviertel Coll d'en Rabassa beobachteten und fotografierten die Taxiräuber schließlich bei der Tat. Einer der Verdächtigen wurde daraufhin im April, der zweite am Dienstag (14.5.) festgenommen.