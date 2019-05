Hausbesetzer bricht nach Freilassung in dasselbe Gebäude ein

Der Mann wurde schnell zum Wiederholungstäter: Am Sonnabend (25.6.) nahm die Polizei erneut einen Mann fest, der in einem Wohnkomplex in Palmas Stadtteil Son Oliva ein Apartment besetzt hatte. Am Donnerstag wurde er zum ersten Mal festgenommen, nachdem er einen Mitarbeiter der Stromfirma Endesa angegriffen und in den Stromzählerraum eingesperrt hatte.

Die Nachbarn riefen die Polizei, nachdem sich der Besetzter am Sonnabend – kaum war er auf freien Fuß – wieder Zutritt zu dem Gebäude verschaffen wollte. Er klingelte bei mehreren Nachbarn und drohte, die Haustür einzutreten.

Gegen den vorbestraften 27-Jährigen wird wegen Nötigung und tätlichen Angriffs ermittelt. Jetzt kommt noch "Ungehorsam und Widerstand gegen die Staatsgewalt" hinzu, wie es seitens der Polizei hieß. Das Gericht hatte zuvor angeordnet, dass sich der Mann dem Gebäude nicht nähern darf.

Zusammen mit seiner Frau und ihren kleinen Kindern hatte der Mann ein Appartement besetzt, das der Bank "Bankia" gehört und offensichtlich leer stand. /lk