Deutsche prügeln dunkelhäutigen Türsteher auf Mallorca krankenhausreif

Ein Türsteher an der Playa de Palma auf Mallorca liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus Son Espases, nachdem zwei deutsche Urlauber ihn am Samstagabend (7.6.) brutal zusammengeschlagen haben. Wie die Nationalpolizei am Montag (10.6.) gegenüber der MZ bestätigte, ereignete sich der Vorfall um 21.30 Uhr an "einer Diskothek an der Playa de Palma". Die Mordkommission ermittelt.

Ersten Hinweisen zufolge handelt es sich bei der Tat um einen rassistisch motivierten Angriff. Darauf deuten nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" Fotos auf dem Handy eines Verdächtigen sowie Zeugenaussagen. Das Opfer ist laut "Diario de Mallorca" ein Senegalese, der im Megapark arbeitete. Er sei ohnmächtig geworden, konnte seine Beine nicht bewegen und blutete aus einem Ohr.

Die beiden jungen Deutschen im Alter von 20 und 21 Jahren wurden von der Ortspolizei festgenommen. Die Beamten fanden bei ihnen Mundschutz-Ausrüstung, wie sie Boxer tragen. Die Ermittlungen führt die spanische Nationalpolizei, die in Kürze erste Erkenntnisse zur Gewalttat mitteilen will. /tg/ff