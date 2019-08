Sie gehören laut Medienberichten zu den reichsten Menschen nicht nur im Vereinigten Königsreich, sondern der Welt, und haben wie auch viele andere ihrer Landsleute Geschmack an Mallorca gefunden: Die britischen Investoren-Brüder Simon und David Reuben nennen inzwischen 3,5 Kilometer größtenteils unberührte Küste ihr Eigen. Das teilte ein Sprecher der Reuben Brothers am Freitag (9.8.) der Mallorca Zeitung mit.

Jüngster Zukauf ist ein 314,3 Hektar großer und 1,5 Kilometer langer Küstenstreifen in Capdepera, in unmittelbarer Nachbarschaft von Cala Mesquida. Auf dem Grundstück befänden sich etliche Gebäude, darunter zwei Villen, mit einer Gesamtfläche von 1.670 Quadratmeter, so die Mitteilung.

Bereits im Januar hatte es unbestätigte Medienberichte über den Kauf des Küstenstreifens zwischen der Cala Romántica und dem beliebten Naturstrand der Cala Varques gegeben. Eine MZ-Anfrage blieb damals unbeantwortet. Nun bestätigte der Sprecher einen entsprechenden Kauf "in der Nachbarschift des Wohnsitzes" von Tennis-Star Rafael Nadal in der Gemeinde Manacor.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, erfolgte ein dritter Kauf im Februar, diesmal in der Gemeinde Artà. Insgesamt besäßen die Brüder nun über 450 Hektar auf Mallorca. Eine Nachfrage zu den Plänen der britischen Investoren für diese Grundstücke blieb unbeantwortet. An der Küste gibt es strenge Auflagen, was den Landschaftsschutz betrifft, eine Bebauung etwa zur touristischen Nutzung dürfte zumindest bei der gegenwärtigen Gesetzeslage ausgeschlossen sein.

Zuvor hatten Simon und David Reuben auch schon auf Ibiza investiert. Dort sollen sie insgesamt 4 Kilometer Küste an der Cala Bassa, der Platga de Comte und Es Penyal besitzen. Zu diesen 166 Hektar kamen 2017 noch einmal 26 Hektar in San Antoni hinzu. Das Gesamtinvestment auf Mallorcas Nachbarinsel könnte sich auf 45 Millionen Euro belaufen.

Die Brüder Simon und David Reuben auf einem Unternehmensfoto von 2009.

Die in Indien geborenen Brüder machten zunächst mit Teppichen und Metall-Recycling ihr Geld. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion investierten sie in russische Minen. Die Reuben Brothers waren zeitweise die größten ausländischen Investoren in Russland, ihr Konzern galt als der drittgrößte Aluminium-Produzent der Welt. Ihm Jahr 2000 zogen sie sich aus Russland zurück und begannen verstärkt in Immobilien und Erschließungsvorhaben zu investieren. Zu ihren weiteren Interessen gehören laut Website unter anderem Datenspeicher-Zentren, Pferderennbahnen, Pub-Ketten, Sportflughäfen und Medien.

Die britische Zeitung "Sunday Times" schätzt ihr Vermögen auf 18,7 Milliarden Pfund (20,2 Milliarden Euro). Damit seien sie die zweitreichste Familie im Vereinigten Königreich. Die Reuben Brothers leben zurückgezogen, Simon, der drei Jahre jünger Bruder, hat in all den Jahren nur ein Interview gegeben.