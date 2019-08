Punkten Sie mit einer professionellen Übersetzung Ihrer Webseite

Foto: ©istock.com/cybrain

Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung richten sich nicht nur große Unternehmen an den internationalen Markt. Auch kleinere Firmen akquirieren zunehmend Kunden aus dem Ausland. Dabei wird vermehrt auf den ausschließlichen Vertrieb der Produkte über eigene Webseiten gesetzt. Um diese auch für internationale Kunden attraktiv zu gestalten, werden sie in die gängigsten Sprachen übersetzt.

Der Einsatz von Machine Translation Tools bringt dabei meist nur unzureichende Ergebnisse und hinterlassen beim Kunden keinen professionellen Ersteindruck. Eine professionelle Übersetzung der eigenen Webseite durch ein Übersetzungsbüro bringt für den Konsumenten und somit auch für den Betreiber wesentlich mehr Vorteile als eine maschinelle Übersetzung.





Meiden Sie maschinelle Übersetzungen

Foto: ©istock.com/alexsl

Für kleinere Projekte und Blogs, die eher als Hobby betrieben werden, mögen Übersetzungen mit den gängigen Tools ausreichen. Meist können englische Übersetzungen für private Zwecke noch mit den eigenen Englischkenntnissen ausgebessert werden.

Professionelle Übersetzungen werden Sie hingegen weniger mit einem Übersetzungstool aus dem Hut zaubern können, es sei denn Sie hatten jahrelangen Unterricht oder sind Muttersprachler.

Obwohl sich maschinelle Übersetzungen über die letzten Jahre stetig weiterentwickelt haben, weisen sie immer noch viele Mängel auf. Es fehlt ihnen an Kenntnissen von kulturellen Eigenheiten im Sprachgebrauch, an Kreativität und an regionalen Unterschieden, die je nach Gebrauch der Webseite zum Einsatz kommen.

Übersetzungsbüros bieten immer die passende Lösung

Wer ein bisschen Geld in die Hand nimmt, wird nachhaltig von der Arbeit eines professionellen Übersetzungsbüros profitieren. Große Agenturen für Übersetzungen wie Easytrans24.com schöpfen aus einem großen Pool an Übersetzern, bei denen es sich um Muttersprachler aus den verschiedensten Herkunftsländern handelt. So sind etwa mallorquinische Muttersprachler, die auf der Baleareninsel leben, für die Erstellung von professionellen spanischen Übersetzungen zuständig.

Außerdem bietet dieser Pool an Übersetzern auch viele unterschiedliche Fachrichtungen, aus denen das Übersetzungsbüro wählen kann. Bei einer professionellen Übersetzung sollte nämlich die Thematik, mit der sich der zu übersetzende Text befasst, nicht außer Acht gelassen werden. Vor allem wenn es um fachliche Übersetzungen geht, bei denen keine Verständnisprobleme aufkommen dürfen, sollte tunlichst auf eine maschinelle Übersetzung verzichtet werden.

Ein Übersetzungsbüro kann Ihnen mit der richtigen Fachkraft stets die optimale Übersetzung bieten, ohne dass Sie fürchten müssen, internationale Besucher Ihrer Webseite mit einer mangelhaften Lokalisation abzuschrecken.

Die Vorteile einer professionell übersetzten Webseite

Ihre Webseite wird häufiger gesehen:

Mit einer Webseite, die korrekt übersetzt ist und dazu noch gute Inhalte aufweist, steigt ihre Sichtbarkeit in den Suchmaschinen ausländischer Nutzer. Somit gewinnen Sie neue Kunden in den angestrebten Zielländern. Übersetzungsbüros bieten mehr Kreativität:

Maschinelle Übersetzungen zeigen sich recht unflexibel in der Übersetzung eines Textes. Meist wird der eingegebene Text nur 1:1 übersetzt, auch wenn das durch grammatikalische Unterschiede gar nicht möglich ist. Ein menschlicher Übersetzer kann das Original in einem eigenem Stil und mit passenden Ausdrücken wiedergeben. Professionelle Übersetzungen bieten spezifische Fachkenntnisse:

Um Ihre Interessen und Dienstleistungen richtig wiederzugeben, brauchen Sie Übersetzungen, die mit den richtigen Fachkenntnissen aufwarten. Das ist bei einer maschinellen Übersetzung eher selten der Fall. Ein professioneller Übersetzer mit dem nötigen Know-how sorgt für eine klare Beschreibung Ihres Anliegens in sämtlichen Sprachen. Ihre Texte werden auf die kulturellen Eigenheiten angepasst:

Ein Muttersprachler mit entsprechenden kulturellen Kenntnissen übersetzt Ihre Webseite dem angestrebten Zielpublikum entsprechend. So können Sie mit Beauftragung eines Übersetzungsbüros und somit eines Muttersprachlers kulturelle Stolperfallen umgehen und Missverständnisse vermeiden. Eine gute Übersetzung schafft Vertrauen:

Zu guter Letzt ist ein weiterer wichtiger Punkt zu nennen, der eine professionelle Übersetzung so unabdingbar macht. Sie schafft Vertrauen. Gerade wenn Sie über Ihre Webseite Produkte an internationale Kunden verkaufen möchten, macht sich dieser Punkt bemerkbar. Arbeiten Sie mit einer fehlerfrei übersetzten Webseite, so können Sie auch eher davon ausgehen, dass Ihnen Ihre potenziellen Kunden vertrauen.

Foto: ©istock.com/cybrain