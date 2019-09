Mallorquiner wird neuer Direktor des Flughafens Mallorca

Der spanische Flughafenbetreiber Aena wechselt das Personal an der Spitze des Flughafens von Palma de Mallorca aus. Ab dem 1. November wird Tomás Melgar Noguera für die Leitung des drittgrößten Airports in Spanien zuständig sein. Der in Palma geborene Melgar ist Luftfahrtingenieur und arbeitet seit 1994 für Aena. Zuvor leitete Melgar bereits die Flughäfen von Menorca und Alicante-Elche.

Der bisherige Leiter von Son Sant Joan, José Antonio Álvarez, verlässt Palma nach acht Jahren an der Spitze des Airports und wechselt zum Flughafen Madrid-Barajas in die spanische Hauptstadt. Der aus León stammende Nordspanier kümmerte sich vor allem um die Modernisierung der Terminals und legte laut offiziellen Angaben besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. /jk