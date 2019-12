Anwohner müssen einsturzgefährdetes Haus in s'Arenal räumen

Mehr als zehn Anwohner mussten am Donnerstagmorgen (5.12.) aus einem einsturzgefährdeten Wohnhaus in s'Arenal bei Palma de Mallorca ausziehen. Wie die Ortspolizei berichtetet, können die Bewohner das Gebäude erst wieder betreten, wenn Techniker der zuständigen Abteilung des Rathauses ausgeschlossen haben, dass bei dem Gebäude Einsturzgefahr besteht.

Nachdem ein Bewohner die Rettungsleitstelle verständigt hatte, kamen Einsatzkräfte der Feuerwehr von Palma de Mallorca in den Carrer Joaquim Verdaguer und untersuchten den Zustand des Gebäudes. Dabei stellte sich heraus, dass tatsächlich das Risiko bestehen könnte, dass das Gebäude bald einstürzt. Daraufhin verständigten die Feuerwehrleute die Polizei, die die Evakuierung des Gebäudes veranlasste.

Wegen des Feiertags am Freitag (6.12.) können die Zuständigen der Abteilung im Rathaus das Gebäude erst am Montag (9.12.) genauer inspizieren und dann entscheiden, ob die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können oder nicht.