Neues Designhotel für Gemeinde Calvià angekündigt

Die Hotelkette Room Mate Hotels hat für den Sommer 2020 die Eröffnung ihres ersten Strandhotels auf Mallorca angekündigt. Das "Room Mate Olivia", Eigentum von HIP, soll in Magaluf in der Gemeinde Calvià seine Pforten öffnen, wie es in einer Pressemitteilung vom Montag (23.12.) heißt. Bislang ist die Room Mate Group für Stadthotels bekannt.

Das "Room Mate Olivia" wird nach Unternehmensangaben über 391 Zimmer, vier Swimmingpools im Freien, eine Sonnenterrasse mit Bali-Betten, ein Wellness-Center mit Fitnessraum, Gartenanlagen und einen Spielbereich für Kinder verfügen.

Akzente setzen soll das Hotel durch sein Design. Innenarchitekt Jaime Beriestain habe sich von der Insel Mallorca inspirieren lassen. „Ich habe mich am Mittelmeer und seinen Stränden, an seiner Kultur und Tradition orientiert. Und am Handwerk, das in vielen Dörfern auf der Insel eine so große Rolle spielt", wird Beriestain in der Pressemitteilung zitiert. "Ich habe mich mit typischen Materialien aus dem lokalen Handwerk wie Leder, Ton, Keramik oder Pflanzenfasern beschäftigt."

Die Kette will nach eigenen Angaben in den kommenden zwei Jahren 14 Hotels und 13 Apartmentgebäuden eröffnen. Auf diese Weise werde sich die Größe des Unternehmens verdoppeln und das Portfolio von derzeit 1.900 Zimmern auf insgesamt über 3.600 Zimmer erweitern. /ff