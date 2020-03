Kreuzfahrtschiff liegt 24 Stunden in der Bucht von Palma de Mallorca fest

Der Hafen von Palma de Mallorca wird für Kreuzfahrtschiffe geschlossen. Drei Schiffe dürfen aber noch einlaufen, darunter waren am frühen Samstagmorgen (14.3.) die "Aidasol" sowie die "Europa 2". Die Urlauber dürfen im Laufe des Samstags das Schiff verlassen, müssen sich aber umgehend zum Flughafen oder in ihre Wohnungen begeben, wie Raimond Jaume, der Sprecher der Hafenbehörde, der MZ bestätigt. Weil derzeit alle Plätze an der Mole belegt sind, muss das dritte Kreuzfahrtschiff, die "Mein Schiff 4" derzeit in der Bucht von Palma auf das Anlegen warten.

Laut Jaume kam die "Mein Schiff 4" am Freitagabend gegen 20 Uhr in der Bucht von Palma an, wo sie nun gegenüber der Altstadt liegt. "Die Reisenden an Bord schlafen noch einmal an Bord, bevor sie dann am Sonntag das Schiff verlassen dürfen", sagt der Sprecher. Die "Mein Schiff 4" werde anlegen, sobald es Platz gebe. Jaume rechnet damit, dass das am Samstagabend gegen 20 Uhr sein wird. Dennoch müssen die Reisenden eine weitere Nacht an Bord verbringen.

"Sie verwandeln sich aufgrund der aktuellen Situation von Urlaubern zu Passagieren. Das heißt, dass sie ebenfalls direkt zum Flughafen oder zu ihrer Wohnung oder Unterkunft weiterfahren müssen, ohne in Palma an Land zu gehen." Mit der "Mein Schiff 4" endet dann auch erst einmal die Kreuzfahrtaktivität auf Mallorca. Mindestens bis zum 26. März dürfen nun keine weiteren Kreuzfahrtschiffe den Hafen von Palma de Mallorca anlaufen, nachdem die Regierung am Donnerstag (12.3.) jegliche Anläufe von Kreuzfahrtschiffen verboten hatte. Zwölf Anlegemanöver werden damit gecancelt, 48.000 Urlauber sind davon betroffen.