Mallorca-Hotels im Einsatz bei Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie

Trotz der Vorgabe der spanischen Zentralregierung, im Zuge der Bekämpfung der Pandemie des Coronavirus alle Hotels zu schließen, werden nun doch einige Häuser auf Mallorca öffnen. Allerdings nicht, um Urlauber aufzunehmen, sondern um Patienten zu versorgen sowie die medizinische Versorgung und die Belieferung der Bevölkerung mit Gütern des Grundbedarfs zu sichern.

So sollen vier Hotels auf den Balearen als provisorische Krankenhäuser dienen, in denen Coronavirus-Patienten unterkommen, die nur leichte oder keine Symptome haben. Zu einem solchen Krankenhaus umgerüstet wird etwa das Hotel Meliá Palma Bay, das Palmas Kongresszentrum angeschlossen ist. Erst einmal seien nur 25 Zimmer im ersten Stock umgerüstet worden, die Verwaltung soll das Krankenhaus Son Llàtzer übernehmen.

Vorgesehen ist, je ein weiteres Hotel auf Mallorca, Menorca und Ibiza umzurüsten, um weitere Patienten aufzunehmen. Derzeit werde geprüft, ob in den Häusern die nötigen Voraussetzungen gegeben seien, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. Derzeit sei die medizinische Versorgung in den Krankenhäusern gesichert, man wolle aber vorsorgen, falls sich die Zahl der Coronavirus-Infizierten weiter erhöht.

Ein Dekret der spanischen Zentralregierung, das am Mittwoch (25.3.) im spanischen Gesetzblatt veröffentlicht wurde, sieht außerdem vor, in Hotels Angestellte und Arbeiter aus den Bereichen Gesundheit, Transportwesen und Versorgung unterzubringen, heißt es in einem Tweet der Delegation der Zentralregierung.

Auf den Balearen wurden laut dem Dekret insgesamt 14 Hotels für diesen Zweck ausgewählt, auf Mallorca sind es sechs. Drei von ihnen befinden sich in Palma de Mallorca - Catalonia Majorica, Samaratina Suites, Hotel Abelux - drei weitere an der Playa de Palma: Houm Plaza Son Rigo, Jade, Pabisa Orlando. /ff

