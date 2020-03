Drogenkurier auf Mallorca will nach Hause liefern und tappt in Corona-Falle

Die Guardia Civil hat in der Nacht vom 23.3. in s'Arenal de Llucmajor einen Drogenkurier gefasst. Der Mann wurde bei einer Polizeikontrolle abgefangen, die dazu dienen sollte, die Einhaltung der Ausgangssperre sicherzustellen.

Anscheinend war der Verdächtige gerade im Begriff, Drogen nach Hause auszuliefern. Bei der Festnahme trug der mutmaßliche Täter 203 Gramm Haschisch in zwei "Tabletten" und 820 Euro in Form von Geldscheinen mit sich, heißt es in der Pressemitteilung der Guardia Civil vom Donnerstag (26.3.).

In der darauf folgenden Ermittlung beschlagnahmten die Beamten am 24.3. insgesamt 2,9 Kilo Marihuana, 2,3 Kilo Haschisch und 3 Gramm Methamphetamin. Darüber hinaus stellten sie 400 Milligramm und 12 Ampullen Anabolika sowie diverse Instrumente wie Waagen und Messer sicher.

Der Drogenkurier ist nicht der erste, der in eine "Corona-Falle" getappt ist: Auch in Marratxí erwischte die Guardia Civil am vergangenen Samstag (21.3.) zwei Männer bei einer Kontrolle mit 450 Gramm Marihuana und 435 Euro in Bar. /br

