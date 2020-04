Neuinfizierungen mit Coronavirus sinken auf den Balearen drastisch

Auf den Balearen haben sich 1.271 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Das gab die balearische Landesregierung am Samstag (4.4.) bekannt. Seit Freitag kamen 14 neue Fälle hinzu. Einen Tag zuvor wurden noch 69 neue Infizierungen gemeldet.

Gestorben sind in den letzten 24 Stunden zwei Menschen an den Folgen der Erkrankung. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer um ingesamt 71 auf den Balearen. Am Freitag (3.4.) wurden zwölf Todesfälle gemeldet.

Auf den Balearen werden insgesamt 634 Menschen in Krankenhäusern behandelt, 114 davon befinden sind auf der Intensivstation. 422 Menschen gelten als geheilt, das sind 47 mehr als noch am Freitag.

Es gilt allerdings zu bedenken, dass die offiziell bestätigten Fälle wohl nur 15 bis 20 Prozent der tatsächlichen Zahl ausmachen. Die Tests werden bislang nur im Fall von Patienten mit deutlichen Symptomen vorgenommen. Nur wenige Tausend Menschen auf Mallorca sind bislang auf das Coronavirus untersucht worden.



Die neuen Zahlen für Spanien

Spanienweit sind in den letzten 24 Stunden 809 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben, auch hier sinken die Zahlen. Insgesamt zählt die spanische Regierung 11.744 Menschen Todesopfer, 7.026 Neuinfizierte wurden gezählt, insgesamt haben sich 124.736 angesteckt. 34.219 gelten als geheilt, das sind 3.706 mehr als gestern.



Für Patienten wurden folgende folgende Service-Nummern geschaltet: 902-07 90 70 und 971-43 70 79. Neu ist zudem die Kontaktmöglichkeit über die sozialen Netzwerke. Twitter (@apmallorca), Facebook (APMallorca) und Instagram (@apmallorca). Die Gesundheits-Hotline 061 sei für medizinische Notfälle reserviert.

Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker . Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Themafinden Sie unter diesem Link . Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen)