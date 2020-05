Lockdown-Exit: Erste Hotels öffnen auf Mallorca

Die ersten Hotels haben auf Mallorca (11.5.) am Tag 1 der Phase 1 des Corona-Exits geöffnet. Dabei handelt es sich überwiegend um kleinere Hotels auf dem Land, die auf die Insulaner als Gäste hoffen, oder kleinere Hotels in Palma, die angereiste Arbeitskräfte oder Gäste der Nachbarinseln aufnehmen, die zum Beispiel für eine medizinische Behandlung nach Mallorca fliegen müssen. Die große Mehrheit der Hoteliers auf Mallorca wartet unterdessen, bis sich der internationale Flugverkehr normalisiert und damit die üblichen Touristen aus Europa und dem Rest der Welt auf die Insel bringt.

"Die Wiederaufnahme des Tourismus ist dringend", erklärte die Vorsitzende des balearischen Unternehmerverbands CAEB Carmen Planas. An der Branche hänge auch ein großer Teil der übrigen wirtschaftlichen Aktivität der Inseln. Die Flughäfen sollten "so bald wie möglich" öffnen und alle sollten darauf hinarbeiten, dass dies "nicht nach dem 1. Juli" geschehe. Dafür müsste die Region "die Zahl der Test sehr stark erhöhen", so Planas am Montag.

Unter den ersten Hotels, die am Montag die Türen öffneten, gehört das Abelux, das seit der Gründung 1963 nun in dritter Generation von der Familie Alonso geführt wird. "Die Lage ist unsicher", erklärt der stellvertretende Leiter Sergio Alonso. In der Nacht auf Dienstag hatten sie sechs Übernachtungsgäste, die wegen medizinischer Untersuchungen nach Palma geflogen sind. Normalerweise se das Haus um diese Jahreszeit schon zu 85 Prozent ausgebucht.

In den typischen Touristengebieten Playa de Palma, Palmanova und Magaluf war am Montag kein geöffnetes Hotel zu sehen. Zumindest von den Verbandsmitgliedern habe keiner geöföfnet, hieß es von Seiten der örtlichen Hoteliersvereinigungen. In Port de Pollença gebe es ein Aparthotel, dass "gerade überlegt". In Pollença haben das Son Sant Jordi und das Juma geöffnet.

Die übrigen Hoteliers warten mit Spannung auf Nachrichten aus Brüssel. Dort will die EU-Kommission am Mittwoch (13.5.) über erste Pläne für die Wiederaufnahme des Flugverkehrs beraten. "Spanien arbeitet in dieser Sache an vorderster Front", erklärte die spanische Tourismusministerin Reyes Maroto. Auch die Ministerpräsidenten der Balearen, Francina Armengol, und der Kanarischen Inseln, Víctor Angel Torres drängten auf schnelle Öffnung der Flughafen, sobald sichere Flüge gewährleistet seien.

Die Vermieter von Ferienwohnungen arbeiten daran, innerhalb der kommenden Tage ihre Wohnungen zu öffnen, hieß es von Seiten des Branchenverbands Habtur. /tg