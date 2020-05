Wieso hat der Sand am Strand von Cala Millor verschiedene Farben?

Während mit Beginn der Phase 2 der Exit-Strategie am Montag (25.5.) an vielen Stränden auf Mallorca Anbaden angesagt war, mussten die Besucher der Cala Nau in Cala Millor vor dem Sprung ins Wasser stellenweise erst noch ein paar Sandberge überwinden. Am Wochenende zuvor waren an dem Strand im Osten der Insel 40 große Sandhaufen zu sehen. Da die Farbe des Sandes nicht im Fall von allen Häufchen gleich war, will der Umweltverband Gob nun untersuchen, was dahinter steckt. Das hat der Vorsitzende Amadeu Corbera gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bekannt gegeben.

Die Umweltschützer hegen den Verdacht, dass bei der Vorbereitung des Strands für die Saison infolge des Sturmtiefs Gloria im Januar zwei verschiedene Sandarten verwendet wurden. Ein Teil des verwendeten Sandes könnte aus Steinbrüchen gewonnen und nicht vom Meer angeschwemmt worden sein. Colau Bordal, der Stadtrat für Turismus im Rathaus von Sant Llorenç, wies diese Vermutung ab.

Wenige Wochen zuvor war bekannt geworden, dass der Sand, der gerade von Baggern verteilt wird, zum großen Teil vom Meer angeschwemmt wurde. Die Umweltschützer bezweifeln, dass sich in etwas mehr als drei Monaten so viel Sand auf natürliche Weise am Strand angehäuft haben kann, dass er für eine Aufschüttung bis zum anderen Ende des Strandes reicht.

Am Montag (25.5.) dem ersten Tag, an dem das Baden im Meer wieder erlaubt war, waren am Strand von Cala Millor noch Bagger unterwegs und es wurde gearbeitet. Schon bald sollen die Strände fertig für die bevorstehende Sommersaison sein. /sw