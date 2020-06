Zum Wochenstart ziehen die Temperaturen auf Mallorca an

So sah die Playa de Palma am Sonntagnachmittag (28.6.) aus.

Foto: Livecams

Das Wetter zeigte sich am Sonntag auf Mallorca von seiner schönsten Seite. Bei strahlendem Sonnenschein und einer angenehmen Brise aus dem Südwesten waren die Strände gut besucht, netter Nebeneffekt: In Palma konnte man während des Tages leicht einen Parkplatz finden.

In der Hauptstadt wurden 30 Grad erreicht, nachts ging es mit 20 Grad tropisch zu. Am wärmsten war es in Sa Pobla mit 32 Grad tagsüber, nachts 18 Grad.

Zum Wochenstart ziehen die Temperaturen leicht an, in Palma werden Montag 32 Grad erwartet, in Sa Pobla ebenfalls, in Felantix wird es 29 Grad warm, nachts 22 Grad – in Palma 20 Grad. Es kann zu leichtem Morgenebel kommen, ansonsten werden kaum Wolken erwartet. Von der Küste aus dem Südwesten weht eine leichte Brise.

Dienstag wird es noch einmal wärmer, in Palma mit inselweiten Spitzenwerten bis zu 35 Grad. /lk

