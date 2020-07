Spontane Urlauber bereiten den Mallorca-Hoteliers Kopfzerbrechen

Das mit dem Mallorca-Urlaub ist in diesem Jahr nicht ganz so einfach. Zwar ist es pandemiebedingt seit Mitte Juni wieder möglich, auf die Insel zu kommen und viele Nord- und Mitteleuropäer haben auch gebucht, aber einige sagen wenige Tage oder gar Stunden vor geplanter Anreise doch noch ab. Die flexiblen Stornierungsoptionen, die die Hoteliers und Reiseveranstalter in diesen Zeiten den Kunden zugesichert haben, fliegen ihnen nun um die Ohren. "Wir wissen heute nicht, ob die Gäste, die für übermorgen gebucht haben, auch wirklich kommen", sagt ein Hotelier der Mallorca Zeitung.

Kein Wunder: Wie das "Diario de Mallorca" schreibt, können die Urlauber bis zwei Tage vor Anreise Änderungen an ihrer Buchung vornehmen. Wenn sie über einen Veranstalter gebucht haben, dürfen sie derzeit sogar kostenlos bis 24 Stunden vor Anreise stornieren. "Der Juli ist echt stressig", sagt ein Vertreter eines deutschen Reiseveranstalters. Gefragt ist eine verstärkte Kooperation - etwa wenn Urlauber in anderen Hotels untergebracht werden müssen, weil das ursprüngliche Haus noch nicht geöffnet hat.

Aufgrund der sich täglich ändernden Lage ist es für viele Hoteliers schwierig zu entscheiden, wann sie welches Haus öffnen sollen. Oder ob sie überhaupt öffnen sollen. Viele Häuser ändern beinahe täglich ihren Eröffnungstermin. Und so kommt es dann zu Situationen, dass Urlauber vor einem geschlossenen Hotel stehen, obwohl das Haus im Internet gebucht werden konnte. Mehreren Urlaubern ging das am Mittwoch (1.7.) so, als sie zum Hotel Amazonas an der Playa de Palma kamen.

Gerade auch für familiengeführte Hotels ist es ein wirtschaftliches Risiko zu öffnen, ohne zu wissen, ob tatsächlich genügend Gäste ankommen. Bei 15 bis 20 Prozent Auslastung lohne sich das auf jeden Fall nicht, sagt ein Hotelier dem "Diario de Mallorca". "Da kommt es dann mitunter vor, dass dreimal so viel Personal wie Gäste da sind."

Dennoch könnte es in der zweiten Juli-Hälfte etwas besser laufen. Die Hoteliersvereinigung FEHM prognostiziert dann, dass rund 30 Prozent aller Hotels auf Mallorca geöffnet sein dürften. Ende Juli rechnet die Lobbyvertretung mit 40 Prozent. Mut macht auch die steigende Nachfrage aus Großbritannien, die ebenfalls ab Mitte Juli spürbar anzieht, ohne aber mehr als 20 Prozent der Gesamtzahl der Urlauber aus dem Vorjahr zu erreichen.

Besser sieht es bei der Ferienvermietung aus. Zwar gebe es auch hier viele Änderungen und Stornierungen, berichtet María Gibert, die Geschäftsführerin der Interessensvertretung Habtur. Aber für Juli wird eine Belegung von rund 60 Prozent vorausgesagt. Davon können viele Hoteliers derzeit nur träumen. /jk