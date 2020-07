Partylokale in Magaluf demonstrieren gegen Schließung des Straße Punta Ballena

"Wir sind keine Verbrecher, sondern Arbeiter." Mit diesem Motto sind am Dienstag (28.7.) rund 200 Angestellte der britischen Ausgehmeile Punta Ballena in Magaluf auf Mallorca auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten damit gegen die Schließungen durch die balearische Landesregierung. Wie die "Bierstraße" und die "Schinkenstraße" an der Playa de Palma wurden im Südwesten der Insel auch die Lokale im Carrer Punta Ballena geschlossen, um unkontrollierten Partytourismus und dadurch Ansteckungen während der Coronakrise zu verhindern. Die Demonstranten pochten darauf, dass es Aufgabe der Stadt sei, die Straßen zu kontrollieren.

Die Demonstration war von den Angestellten der Lokale organisiert. Der zu Calvià gehörende Küstenortsteil Magaluf ist zur Zeit doppelt von den Corona-Einschränkungen getroffen. Nach der Schließung des Carrers Punta Ballena verhängte die britische Regierung aufgrund von gehäufter Fallzahlen auf dem spanischen Festland erneut eine Quarantäne für rückkehrende Spanien-Urlauber. Da diese Quarantäne auch Mallorca-Urlauber betrifft, selbst wenn die Fallzahlen auf Mallorca und den Nachbarzahlen deutlich besser sind als in Großbritannien, haben viele Briten ihren Urlaub auf der Insel storniert. /tg

