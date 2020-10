Mallorca fordert einheitliche Gesundheitskontrollen auf Airports

In einer Videokonferenz der spanischen Ministerpräsidenten, bei der neben Spanien-Premier Pedro Sánchez auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zugeschaltet war, hat die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol "gemeinsame Kriterien" für sanitäre Kontrollen auf Flughäfen und in Häfen gefordert, um so ein sicheres Reisen zu gewährleisten. Darauf seien die Balearen wegen ihrer Abhängigkeit vom Tourismus besonders angewiesen, so Armengol am Montag (26.10.).

Bei einer anschließenden Pressekonferenz äußerte die Ministerpräsidentin ihre Zuversicht, dass es bei dem Thema bald eine einheitliche Lösung geben werde, es sei eine Priorität der EU angesichts der wirtschaftlichen Situation in Regionen wie den Balearen.

Hintergrund: Das sind die Regeln für Reisen zwischen Deutschland und Mallorca

Bei der Videokonferenz ging es außerdem um die EU-Hilfen zur Bewältigung der Corona-Krise. Nach Angaben von Sánchez werden die Regionen die Hälfte der Gelder, die an Spanien fließen, direkt verwalten können. Insgesamt ist von 140 Milliarden Euro für Spanien die Rede.

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen auf den Balearen

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).