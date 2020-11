Corona-Zahlen auf Mallorca und Deutschland so gut wie gleich auf

Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera gelten aus deutscher Sicht nach wie vor als Risikogebiet. Aber der Wert, der für diese Einschätzung herangezogen wird, die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, ist in beiden Territorien zur Zeit durchaus vergleichbar. Pro 100.000 Einwohner stecken sich also in Deutschland und auf den Balearen binnen einer Woche statistisch etwa gleichviel Personen mit dem Coronavirus an.

Laut Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) stieg dieser Durchschnittswert für die Bundesrepublik zuletzt auf 114,6 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner an (Stand 1.11.). In einigen Bundesländern liegt die Zahl sogar deutlich höher. Die aktuellen Zahlen vom Montag (2.11.) weisen für Nordrhein-Westfalen eine 7-Tagesinzidenz von 152 aus, für Bayern liegt der Wert bei 130. Deutlich niedriger liegt die Zahl für Mecklenburg-Vorpommern (46) oder Schleswig-Holstein (56).

Die 7-Tages-Inzidenz auf den Balearen betrug zuletzt laut den Daten des spanischen Gesundheitministeriums 112,66 (Stand: 30.11.). Auch hier lassen sich Unterschiede aufschlüsseln, in diesem Fall je nach Inseln. Laut dem aktuellen epidemiologischen Bericht des balearischen Gesundheitsministeriums (Stand 28.10.) betrug die 7-Tages-Inzidenz auf Mallorca zuletzt 116,7, auf Ibiza, 132,5, auf Menorca 77,1 und auf Formentera, 24,8. Der Balearen-Schnitt wird hier mit 114,5 angegeben.

Jeder Wert über 50 gilt für das Bundesgesundheitsministerium als Risikogebiet. /tg

