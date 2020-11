Calvià streicht Weihnachtsbeleuchtung zugunsten von Sozialhilfe

In vielen Orten im Südwesten von Mallorca wird es in diesem Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung geben, um das gesparte Geld für soziale Maßnahmen auszugeben. Alfonso Rodríguez Badal, Bürgermeister der zuständigen Gemeinde Calvià, zu der auch Ortschaften wie Santa Ponça oder Peguera gehören, erklärte die Entscheidung auf seinem privaten Facebook-Konto: "Vor einigen Wochen haben wir entschieden, dass der Etat für die Weihnachtsbeleuchtung 2020 von Calvià (130.000 Euro) einsetzen wollen, um Familien in Calvià zu helfen, die in Schwierigkeiten sind und die vor einem schwierigen Weihnachtsfest stehen. In einigen Tagen können wir sagen, wie es uns gemeinsam gelingt, dass das Licht, das auf den Straßen fehlt, den ein oder anderen Tisch zu Weihnachten oder das Dreikönigsfest erhellen wird."

Die knapp hundert Kommentare unter dem Facebook-Post waren überwiegend positiv. Manche Anwohner schlagen nun vor, die Weihnachtsbeleuchtung auf freiwilliger Basis von den Balkonen der Bürger zu gestalten. Das Rathaus könnte dabei koordinieren.

Andere Orte auf Mallorca haben sich entschieden, gerade die Weihnachtsbeleuchtung nicht zu streichen. Auch in der Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca entschied man sich, die Beleuchtung einzusetzen, um den Einzelhandel zu unterstützen und vor allem den Kindern die Freude nicht zu nehmen. Das traditionelle gemeinsame Traubenschlucken zu Silvester auf dem Rathausplatz wurde hingegen abgesagt. Die Weihnachtsmärkte finden statt, werden aber an die Corona-Maßnahmen angepasst. /tg