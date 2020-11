Drohnen kommen jetzt am Strand von Es Trenc auf Mallorca zum Einsatz

Ein Pilotprojekt widmet sich den Küstendynamiken am Naturstrand Es Trenc.

Das balearische Umweltministerium hat in Zusammenarbeit mit einem internationalen Naturschutzverband begonnen, mit Drohnen Bilder vom Naturschutzgebiet rund um den Strand Es Trenc auf Mallorca aufzunehmen. Anhand der Fotos wollen sie die Dynamiken der Ökosysteme mit Strand, Dünen und Poseidongras untersuchen.

Es handelt sich um ein Pilotvorhaben im Rahmen des Projektes POSBEMED2. Das Ziel ist, geeignete Schutzmaßnahmen für diese komplexen und fragilen Küstenlandschaften im Mittelmeerraum zu konzipieren.

Forschungsergebnisse dienen nicht nicht Mallorca

Der Naturstrand Es Trenc schrumpft aufgrund eines menschengemachten Erosionsprozesses, wie eine Studie vor zwei Jahren zeigte. Nun sollen Analysen der Sedimente, Tiefenmessungen und auf den Luftaufnahmen basierende 3D-Modelle des Naturschutzgebietes dabei helfen zu verstehen, welche Faktoren die Poseidongraswiesen beeinflussen.

Auf diese Weise sollen die Forschungsergebnisse der Organisation "Unió Internacional per a la Conservació de la Natura- Centre de Cooperació de la Mediterrània" als Basis für Empfehlungen und künftige Aktivitäten an ähnlichen Orten dienen; nicht nur auf Mallorca, sondern auch an anderen Küsten des Mittelmeers, wo Poseidongras vorkommt. /bro