Waldbrand nahe der Finca von Peter Maffay auf Mallorca

Das schwere Gewitter auf Mallorca hat in der Nähe der Finca Can Sureda im Gemeindegebiet Pollença, die dem deutschen Musiker Peter Maffay gehört, am Samstagmorgen (28.11.) einen Waldbrand ausgelöst. Wie die Forstbehörde Ibanat auf Twitter mitteilt, war der Brand gegen 8 Uhr morgens entdeckt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Blitz in einen Baum eingeschlagen und hatte das Feuer ausgelöst.

Wie die Feuerwehr auf Mallorca der MZ auf Nachfrage bestätigte, ist niemand verletzt worden. Weder Menschen noch Wohnhäuser oder andere Güter waren oder sind in Gefahr. Die Experten stuften den Brand daher in die niedrigste Gefahrenstufe Null ein. Das Feuer sei unter Kontrolle, so ein Feuerwehrsprecher am Samstagmittag. Dennoch sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort um ein Wiederentfachen der Flammen durch die teils starken Windböen zu verhindern.

Die Finca Can Sureda gehört Peter Maffays Tabaluga-Stiftung. Sie ermöglicht seit Jahren traumatisierten Kindern einen Mallorca-Urlaub.

Auch im Rest von Mallorca wütete das Unwetter in der Nacht auf Samstag und verursachte vielerorts Stromausfälle. Die Warnstufe wegen schwerer Regenfälle gilt noch bis Samstagabend. /somo