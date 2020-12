Sorge um steigende Corona-Zahlen auf Mallorca

Die Corona-Zahlen auf Mallorca waren wochenlang niedriger als auf dem spanischen Festland. Das hat sich nun geändert. Während die Zahlen in vielen Regionen auf dem Halbinsel sinken, geht der Trend auf den Balearen nach oben. Wie das balearische Gesundheitsministerium angab, liegt die 14-Tages-Inzidenz auf den Balearen aktuell bei 204,88 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, auf Mallorca sogar bei 235. Der spanische Durchschnitt sank in den vergangenen Wochen von 500 auf aktuell 231,11. Auch die 7-Tages-Inzidenz bereitet den Experten Sorgen. Sie ist auf den Balearen in der vergangenen zehn Tagen um 20 Prozent gestiegen. (Die Details zu den aktuellen Corona-Zahlen finden Sie hier)

In der Balearen-Regierung geht man davon aus, dass auch die erhöhte Mobilität am langen Feiertagswochenende dazu beiträgt. Bei den Feierlichkeiten zum Verfassungstag warnte Ministerpräsidentin Francina Armengol, dass das Virus weiter präsent sei und "weiter tötet". "Wir können es uns nicht erlauben, während dieser Feiertage nachlässig zu werden", unterstrich Armengol.

Vor allem über Weihnachten befürchten die Gesundheitsexperten in der Landesregierung einen weiteren Anstieg der Neuinfektionen. "Es ist nicht der Moment, um an Weihnachtsessen zu denken. Es ist der Moment das Virus wieder zu stoppen und alle Vorsichtsmaßnahmen ernst zu nehmen", so Armengol weiter. Sie betonte zudem, dass sie sich verschärfte Regelungen vorbehalte, falls die Neuansteckungen auf den Balearen weiter steigen sollten. "Es stehen Menschenleben auf dem Spiel." /somo