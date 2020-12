Behörden warnen vor Betrug mit angeblichen Corona-Impf-Besuchen

Das balearische Gesundheitsministerium hat vor mutmaßlichen Betrügern auf Mallorca gewarnt, die Hausbesuche mit dem Vorwand von Corona-Impfungen ankündigen. Man habe mehrere Anrufe verunsicherter Bürger erhalten, die von derartigen Anrufen berichten.

Mit den Impfungen werde erst ab dem 27. Dezember begonnen, und zunächst seien die Bewohner in Seniorenheimen an der Reihe, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums vom Montag (21.12.). "Die Gesundheitsbehörden tätigen derzeit keine Anrufe, um Termine für Impfungen zu Hause zu vergeben."

Die Behörden empfehlen, die Anrufe zu ignorieren und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, da es sich um einen Betrug handle. Für weitere Informationen wird auf offizielle Kommunikationskanäle verwiesen. /ff