Armengol fordert mehr Spielraum bei Corona-Restriktionen auf Mallorca

Ministerpräsidentin Armengol am Dienstag (26.1.) vor dem Balearen-Parlament. Foto: IB3

Angesichts der "härtesten Momente seit Beginn der Pandemie" hat die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol die Bewohner auf Mallorca und den Nachbarinseln zu Geschlossenheit aufgerufen. "Weitere Todesfälle zu verhindern, muss unsere oberste kollektive Pflicht sein in dieser Gesellschaft. Und das erfordert, dass wir alle unser Bestes geben. Dass wir uns gemeinsam schützen", forderte Armengol am Dienstag (26.1.) vor dem Balearen-Parlament in Palma de Mallorca.

Die sozialistische Ministerpräsidentin forderte von der ebenfalls sozialistischen Zentralregierung mehr Spielraum bei Entscheidungen in Bezug auf mögliche Restriktionen etwa bei der Ausgangssperre: "Wenn man das Pandemie-Management in die Hände der Regionen gibt, muss man uns auch alle Instrumente zur Verfügung stellen, die nötig sind, um das Virus zu stoppen", so Armengol. /tg

