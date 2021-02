Der Sturm ist erstmal vorbei

So sieht die Wettervorhersage für Donnerstag (11.2.) aus.

So sieht die Wettervorhersage für Donnerstag (11.2.) aus. Foto: Aemet

Die stürmischen Tage sind auf Mallorca vorerst vorbei. Nach einem sonnigen Zwischenspiel wird das Wetter zum Karnevalswochenende aber trüb und möglicherweise rechnerisch. Hier die Wetteraussichten für die zweite Wochenhälfte (11.-14.2.) auf Mallorca.

Am Donnerstag (11.2.) dürfen sich die Insulaner über Sonnenschein, blauen Himmel und steigende Temperaturen freuen. Der Wind vom Vortag flaut deutlich ab und weht nur leicht aus westlichen Richtungen. Nach kühlen Morgenstunden (4 Grad in Palma de Mallorca, 5 Grad in Sa Pobla) wärmt sich die Luft tagsüber auf Werte um die 20 Grad (Sa Pobla, Felanitx) oder wenigstens 19 Grad (Palma de Mallorca) auf.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Nacht auf Freitag (12.2.) wird milder (Tiefstwerte um 9 Grad in Palma). Dafür beginnt es nebelig und wird im Laufe des Tages immer wolkiger. Vor allem im Norden der Insel soll es zu leichten Regenschauern kommen. Der Wind dreht nachmittags von Südwest auf Nordwest und abends auf nördliche Richtungen. Im Norden kann es dabei auch zu stärkeren Böen kommen. Die Tageshöchstwerte knacken wieder die 20-Grad-Marke.

Das Karnevalswetter am Wochenende bleibt wolkig mit vereinzelten Schauern. In der Nacht auf Samstag (13.2.) sinken die Temperaturen wieder auf 8 Grad, tagsüber liegen die Höchstwerte bei 17 Grad (Palma de Mallorca) oder 15 Grad (Felanitx, Sa Pobla). Der Nordwind flaut wieder ab.

Nach einer weiteren 8-Grad-Nacht wird der Sonntag (14.2.) wieder deutlich kühler, mit Höchstwerten um 14 Grad (Palma) oder 12 Grad (Sa Pobla, Felanitx). Es bleibt wolkig und regnerisch. /tg