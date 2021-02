Gastronomen auf Mallorca bereiten Öffnung der Außenbereiche ab 2. März vor

Die Restaurants und Cafés auf Mallorca dürfen mit großer Wahrscheinlichkeit am 2. März wieder die Außenbereiche für Kunden öffnen. Davon gehen die Gastronomen nach einer Gesprächsrunde mit der Balearen-Regierung am Mittwoch (17.2.) aus.

"Bei dieser Landesregierung kann man sich niemals sicher sein. Aber es sieht so aus, als ob sie am 2. März erlauben, die Außenbereich zu öffnen", bestätigte Helmut Clemens als stellvertretender Sprecher des Verbands der kleinen und mittleren Unternehmen (Pimem) der MZ. Eine endgültige Entscheidung will die Balearen-Regierung aber erst am Wochenende oder zu Beginn der kommenden Woche treffen und mitteilen.

Trotz der stark fallenden Inzidenz auf Mallorca wollen die Behörden "sehr vorsichtig" bei der Lockerung sein, wie Gesundheitsministerin Patricia Gómez erklärte. Die Gastronomen hatten gefordert, auch die Innenbereiche öffnen zu dürfen, zumal viele Lokale über keine Außenbereiche verfügen. In mehreren spanischen Regionen mit höheren Infektionszahlen, gelten zudem deutlich laxere Restriktionen für Restaurants, Bars und Cafés.

Das Gesundheitsministerium führt die Gefahr einer Ausbreitung der britischen Mutation des Coronavirus an, um die Forderungen der Unternehmer zu bremsen.

Die Öffnung der Innenbereiche soll nach den Wünschen des Gesundheitsministerium zu einem späteren Zeitpunkt - wahrscheinlich zwei Wochen nach den Außenbereichen - erfolgen. Bis dahin sollen die Wirte alle Innenbereiche mit Messgeräten für die Konzentration an Kohlendioxid und bei Bedarf mit Luftfiltern ausstatten. /tg

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link.

Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).