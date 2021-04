Flohmarkt in Consell ist wieder geöffnet

Nach längerer Corona-Pause durfte der Flohmarkt in Consell am Sonntag (11.4.) wieder stattfinden

Viele Flohmarktfans auf Mallorca werden sich freuen: Der "mercadillo" in Consell, einer der größten Trödelmärkte auf Mallorca, darf unter Auflagen wieder eröffnen.

Bereits am Sonntag (11.4.) organisierten die Veranstalter nach mehrmonatiger Corona-Pause einen ersten Flohmarkt. Erlaubt ist nur die Hälfte der Stände. Die Betreiber sollen abwechselnd an der Reihe sein, so Consells Bürgermeister Andreu Isern. Der Flohmarkt in Consell zieht normalerweise das ganze Jahr über große Menschenmengen sonntagsvormittags in das Industriegebiet nahe des kleinen Dorfs.

Hier können Marktliebhaber von Möbel über Deko bis hin zu Kleidung und Werkzeugen alles erstehen - natürlich aus zweiter Hand. Die Standbetreiber sind meist bereits in den frühen Morgenstunden vor Ort, auch Schnäppchenjäger zieht es früh nach Consell, während am späteren Vormittag gewönlich die Touristen auflaufen.

Auch andere Flohmärkte auf Mallorca, wie beispielsweise der "rastrillo" in Artà (jeden ersten Sonntag im Monat) finden unter Auflagen wieder statt. /somo