Mallorca-News-Ticker: Deià will bei Google nicht mehr Deyá heißen

Laufend aktualisierte Mallorca-Meldungen des Tages (30.4.2021)

► Deià will bei Google nicht mehr Deyá heißen

Lluís Apesteguia, linksgrüner Bürgermeister von Deià an der Westküste von Mallorca hat eine kleine Kampagne gestartet, damit das Bilderbuch-Dorf von den Sozialen Medien und den Suchmaschinen als Deià (so die katalanische Schreibweise) und nicht Deyá (spanisch) bezeichnet wird. Dazu schickte er Briefen an Google, Facebook, Twitter und Instagram - und tat das sogleich bei Facebook und Twitter kund.

► Calvià benennt Straßennamen aus Franco-Zeit um

Der Gemeinderat von Calvià hat mit der linken Regierungsmehrheit (PSOE, Podemos und Més) die Umbenennung dreier Straßen beschlossen, deren Bezeichnung noch aus der Franco-Zeit stammte. In Magaluf wird der Carrer General García Ruiz zum Carrer Francisca Pujol. Damit sollen eine Unternehmerin aus den Pionierzeiten des Tourismus-Booms und stellvertretend alle Frauen in dieser Branche geehrt werden. Im Ort Calvià wird aus dem Carrer Sor Rosenda wieder wie vor den 50er-Jahren der Carrer Convent und aus dem Carrer Policia Damià Barceló der Carrer Can Sopa. Die Vertreter der Oppositionsparteien PP und Vox stimmten dagegen, es gäbe andere Prioritäten. Zuvor waren auch schon in Palma mehrere Straßennamen umbenannt worden, wobei Bürgermeister José Hila (PSOE) dabei kein glückliches Händchen hatte.