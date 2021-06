Gastronomie auf Mallorca: An der Playa gelten strengere Regeln

An der Playa de Palma und anderen Partymeilen auf Mallorca dürfen weniger Personen zusammen an einem Tisch sitzen als an anderen Orten auf der Insel. Einer am Donnerstag (3.6.) getroffenen Entscheidung zufolge sollen künftig zehn Personen an Außentischen zusammenkommen dürfen, sechs Personen an Innentischen, aber nur vier Personen - innen wie außen - an der Playa de Palma und an der Partyzone in Magaluf.

Das teilte Regierungssprecher Iago Negueruela im Anschluss an ein Treffen zwischen Vertretern von Regierung, Gewerkschaften und Unternehmern mit. Die Maßnahmen sollen bereits am Freitag (4.6.) in Kraft treten.

Die Balearen-Regierung fährt damit anscheinend eine Doppelstrategie. Einerseits passt sie die allgemeinen Regeln den spanienweit vorgegebenen Restriktionen an. Zum anderen will man in den Partyzonen strenger bleiben. Die Entscheidung fiel, nachdem am Mittwoch (2.6.) die spanische Gesundheitsministerkonferenz einen Rahmen für die Öffnung der Gastronomie und des Nachtlebens vorgeschlagen hatte. /tg

Diese Meldung wird später am Abend noch aktualisiert.

