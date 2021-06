Strengere Ausgeh-Regeln an der Playa de Palma

Seit Samstag (19.6.) sind die Corona-Regeln auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln gerade auch beim Nachtleben noch einmal deutlich gelockert worden. Etwas weniger locker geht es allerdings an der Playa de Palma zu, wofür die Balearen-Regierung am Freitag (18.6.) strengere Regeln als für den Rest der Inseln erlassen hat. Der Grund sei, dass die überwiegende Zahl der Beschwerden in Bezug auf Nicht-Beachtung der Corona-Regeln aus diesem Gebiet stamme, heißt es von Seiten der Regierung.

Auf den ersten Blick scheint es, als haben die Verschärfungen für die Playa de Palma nur symbolischen Charakter. Genau wie im Rest der Inseln dürfen die Bars und Restaurants seit Samstag statt bis Mitternacht nun bis 2 Uhr morgens geöffnet sein. In Innenräumen dürfen ebenso wie in allen anderen Etablissements auf den Inseln maximal sechs Personen an einem Tisch sitzen. Draußen sind es zehn.

Aber dann gibt es da noch zwei Einschränkungen, die vor allem die großen Partytempel, wie Bierkönig, Bamboleo oder den noch geschlossenen Megapark treffen. Die Zahl der Gäste im Innenraum wird auf 100 beschränkt, draußen sind maximal 200 Personen erlaubt. Und: Biertische, wie sie etwa im Bierkönig oder im Bamboleo stehen, sind tabu. Hier werden ab sofort keine Getränke mehr serviert.

Weiterhin gelte die Maskenpflicht am Platz. Die Maske dürfe nur zum Trinken oder Essen abgenommen werden und müsse dann wieder aufgesetzt werden, so die Regierung. Offensichtlich ist die Angst groß, dass Urlauber, in diesem Fall vor allem deutsche, für mehr Neuinfektionen auf der Insel sorgen könnten. Seit Mitte Februar befindet sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca beständig unter 35, ab Montag (21.6.) können deutsche Urlauber aus 14 Bundesländern allerdings ohne jeglichen Test nach Mallorca einreisen. Und wer abends mal an der Playa de Palma unterwegs war, der weiß, dass die Maskenpflicht, die nun am 26. Juni im Freien aufgehoben wird, für viele Urlauber ein Fremdwort war. /jk