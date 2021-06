Auf der Suche nach dem perfekten Ferienhaus oder der idealen Ferienwohnung?

Die Corona-Epidemie hat die Welt des Tourismus völlig verändert. Viele kleinere Anbieter sind insolvent, und zahlreiche Reisebüros sehen einer schwierigen Zukunft entgegen. Die Art des Urlaubs wird künftig eine andere sein, und auch das Buchungsverhalten der Reisenden wird sich vehement ändern.

So nehmen bereits jetzt nachhaltige und ökologische Aspekte immer mehr zu. Fragen nach ressourcenschonenden Fortbewegungsmitteln stehen dabei genauso im Fokus wie die nach Hygiene und Sicherheit. Dies wird starken Einfluss auf den Typus der Unterbringung haben – Ferienhäuser und -wohnungen werden davon besonders profitieren! Zugleich wird die Zukunft des Tourismus digitaler und viraler. Urlauber stützen sich immer weniger auf das Reisebüro, sondern bevorzugen das eigene Internet, um selbst Reisen und Unterbringung zu buchen – bequem von zu Hause aus, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

Ferienhaus-Urlaub in Europa wird laut Prognosen von den Entwicklungen besonders profitieren. Hochwertige und bis ins Detail ausgearbeitete Ferienhaus-Webseiten sind deshalb besonders gefragt, und ihre Bedeutung wird mit den neuen Urlaubs-Trends nochmals zunehmen. So bieten die Domains nicht nur zahllose unterschiedliche Unterkünfte an, sondern bieten den Usern nützliche und umfangreiche Informationen, Reportagen und Tipps rund um einen gelungenen Urlaub an.



Top-Domain mit dem Schwerpunkt Balearen



Selbstverständlich werden auch Spanien und insbesondere die Balearen von den aktuellen Trends profitieren. Bereits jetzt gehört Spanien zu den Top-Reisezielen der Deutschen. Traumhaft schöne Landschaften, beeindruckende kulturelle Sehenswürdigkeiten, herrliche Strände und zahllose kulinarische Köstlichkeiten verführen durchschnittlich über 11 Millionen Bundesbürger pro Jahr, sich auf die Iberische Halbinsel, die Kanaren und natürlich die Balearen zu begeben.

Die einzelnen Regionen zeichnen sich dabei durch ihren ganz unterschiedlichen Charakter aus: von den langen und breiten goldfarbenen Sandstränden auf Fuerteventura über die grünen und gebirgigen Landschaften Galiciens und Asturiens, von den unendlichen Weiten der Extremadura bis hin zu den pulsierenden Städten an der Costa Blanca und Costa Brava, von der Partyinsel Ibiza bis hin zur 'Insel der Deutschen', nämlich Mallorca: hier finden alle Urlauber ihr perfektes Refugium. Ob Wanderer, Wassersportler, Sonnenanbeter, Kulturbegeisterte und Genussreisende – das sonnenverwöhnte Land ist tatsächlich ein Urlaubsparadies per se! Um die Schönheiten des Festlands und der zahllosen Inseln am besten kennenzulernen, empfehlen sich vor allem exklusive Ferienunterkünfte, von denen Sie perfekt zu den wichtigsten Regionen und Sehenswürdigkeiten aus starten können.

Mehr als 27.000 der urigsten Fincas, der luxuriösesten Villen, der stylishsten Appartements und schönsten Ferienhäuser in allen Ausstattung- und Budgetkategorien können zum Beispiel auf Ferienhaus-Spanien.de gebucht werden – der Premium-Domain in der Ferienhaus-Branche. Ferienhäuser mit Hund, coole Strandhäuser oder stylishe Stadtwohnungen ergänzen das riesige Angebot. https://www.ferienhaus-spanien.de/

Über die erste Sortierung nach Regionen kommen potentielle Bucher schnell und einfach zum gewünschten Urlaubsort. Detaillierte Suchkriterien führen schließlich zur perfekten Unterkunft.

Im Unterschied zu vielen Wettbewerbern bietet die Website aber noch wesentlich mehr als lediglich schöne Ferienhäuser – und Ferienwohnungen. So werden alle Regionen, Landschaften sowie kulturellen Schätze und Naturschönheiten mit Texten, Reportagen, Beschreibungen sowie einem ausführlichen Magazin mit über 100.000 Wörtern ins rechte Licht gesetzt! Urlauber können somit nicht nur ihr ideales Feriendomizil buchen, sondern auch gleich die passenden Freizeitaktivitäten planen. Ergänzt wird der redaktionelle Inhalt um umfangreiche Informationen und nützlichen Tipps zum Thema Ferienhaus-Urlaub in Spanien. Und wenn die Sehnsucht nach Spanien zu groß wird, dann ist der umfangreiche Spanien-Shop für Feinkost, Literatur und Souvenirs gefragt.

Gut verdienen mit Ferienhäusern und -wohnungen

'Ferienhaus-Spanien.de' wurde von dem Koblenzer Unternehmen cabaneo Investments entwickelt. Der Pionier unter den digitalen Investmentanbietern hat über 20 Jahre Erfahrung mit der Entwicklung von Premium Domains und bietet innovative Kapitalbeteiligungen in der digitalen Internetwelt an. Der Fokus liegt dabei auf zukunftsträchtigen Branchen wie beispielsweise Touristik und Konsum.

Mit den Webportalen können sich Investoren exklusiv an hochinteressanten und zukunftsträchtigen Webseiten beteiligen, die nach strengen und expliziten Ausschlusskriterien ausgewählt werden. Die Investition erfolgt in Form einer sogenannten atypisch stillen Beteiligung in Höhe von wahlweise 25 oder 50 Prozent an einem der Portale. Hierdurch sind die Investoren mit 25 bzw. 50 Prozent an der jeweiligen Domain sowie der fertigen Webseite dauerhaft beteiligt.