Es sollte Orte geben, an denen man den Körper für ein paar Stunden oder paar Tage verlassen kann, um von ihm auszuruhen. Kliniken, in denen er hydriert und sauber gehalten wird, sodass man ihn bei der Rückkehr wieder anziehen kann wie einen frisch gereinigten Anzug.

Der wahre Urlaub besteht nicht darin, nach Benidorm zu fahren, sondern aus dem eigenen Körper herauszukommen. Es gibt bereits Orte auf Teneriffa, an denen Sie Ihren Hund lassen können, um ein paar Tage allein zu sein. Sie könnten einen Sondertarif für beide anbieten, so fühlt der Hund sich nicht so verlassen.

Was wird aus meinem Geist?

Angenommen, ich bin meinen Körper losgeworden, wohin soll ich jetzt mit meinem Geist? Nach Hause, natürlich. Ich bin gern zu Hause, wenn keiner da ist, vor allem, wenn auch ich es nicht bin. Als materiefreies Wesen durchquere ich die Tür, fliege von Raum zu Raum. Aufmerksam betrachte ich die Stellen, an denen mein Körper einen Abdruck hinterlassen hat: das ungemachte Bett etwa und das Kissen, auf dem ich sitze, um zu lesen.

In diesem Moment höre ich das Geräusch der Eingangstür. Es ist ein Nachbar, den ich gebeten habe, meine Pflanzen zu gießen. Mit verstohlener Miene betritt er die Wohnung , als ob er etwas täte, was er nicht sollte. Neugierig schaut er sich überall um. Er gießt die Pflanzen nicht, weil sie kein Wasser brauchen: Ich bin erst seit vier Stunden weg.

Wenn der Nachbar bei einem zu Hause duscht

Das Erstaunlichste ist, dass er in meinem Bad duscht. Dann reinigt er die Badewanne gründlich und legt die Handtücher so hin, wie er sie vorgefunden hat.

Vielleicht hätte ich nicht kommen sollen, um hier meinen Körperurlaub zu verbringen, obwohl ich nicht weiß, wohin ich sonst soll. Also gehe ich zurück ins Hundehotel, krieche in meinen Körper und verbringe die Nacht darin, ohne dass jemand merkt, dass es sich um einen besetzten Körper handelt (für die Betreuung von Körpern mit Seelen berechnen sie das Doppelte).