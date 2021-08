Fahrgäste, die mit den Überlandbussen (TIB) im Südwesten von Mallorca unterwegs sind, müssen sich auf weitere Unannehmlichkeiten einstellen. Ein Treffen von Vertretern der Konzessionsfirma Moventis Illes und von Arbeitnehmern, bei dem der Streik der Busfahrer beigelegt worden sollte, ging am Donnerstag (26.8.) ergebnislos zu Ende. Nicht einmal ein Zeitplan für weitere Verhandlungen sei zustande gekommen, berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Am Freitag (27.8.) waren weitere Arbeitsniederlegungen in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr sowie zwischen 17 und 19 Uhr geplant. Betroffen sind die Verbindungen in den Gemeinden Calvià, Andratx, Esporles, Estellencs und Banyalbufar sowie zum Flughafen Mallorca. Am Montag (30.8.) am Mittwoch (1.9.) und am Freitag (3.9.) soll dann ganztägig gestreikt werden, falls nicht doch noch eine Einigung zustande kommt. Bislang fielen täglich laut balearischem Verkehrsministerium rund 60 Verbindungen aus, und zwar auf den Linien 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 121, 122, 123, 202, A11 und A12.

Die Arbeitnehmervertreter fordern unter anderem, dass ein Arbeitszentrum im Gewerbegebiet Son Castelló in Palma erhalten bleibt, da ein Großteil der Angestellten in Palma lebe. Zudem müssten die Schichtzeiten "realistischer" geplant werden, die Zeiten seien in der Praxis zum Teil nicht einzuhalten. Des Weiteren vermissen die Busfahrer Toiletten an den Endpunkten der Linien. /ff