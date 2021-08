Viele Bewohner und Urlauber im Südwesten von Mallorca warten am Montag (23.8.) lange Zeit vergeblich auf den Bus. Grund ist ein Streik der Angestellten des Busfahrer-Unternehmens Moventis Illes, das die Überlandverbindungen - also die rot-gelben TIB-Busse - zwischen Palma, Calvià, Andratx, Esporles, Banyalbufar und Estellencs anbietet.

Die Busfahrer protestieren dagegen, dass die Umstellung des Tarifsystems und des Streckenplans zu Problemen führt, unter denen neben den Fahrgästen vor allem die Fahrer leiden. Die enge Taktung des Fahrplans sorge dafür, dass es oft zu Verspätungen käme, die schließlich von den Pausen der Fahrer abgingen. Außerdem müssten die Angestellten ihren Dienst oft weit entfernt von ihrem Wohnort antreten und den Hin- und Rückweg mit ihren Privat-Pkw organisieren.

Am Montag handelte es sich um einen ersten Warnstreik von wenigen Stunden: von 9 bis 11 Uhr am Vormittag und von 17 bis 19 Uhr am Nachmittag. Diese Streikstunden werden die Angestellten die ganze Woche bis einschließlich Freitag (27.8.) beibehalten. Sollten die Forderungen der Belegschaft kein Gehör finden, werde man am 30. August sowie am 1. und 3. September ganze Streiktage einlegen. Notfalls werde man ab dem 6. September komplett die Arbeit niederlegen, erklärte Belegschaftssprecher José Antonio Valiente von der Gewerkschaft SATI (Sindicat Autònom de Transport de les Illes). Von den Streiks betroffen sind die Buslinien 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 121, 122, 123, 202, A11 und A12. Gerade die letzten beiden Linien betreffen auch viele Urlauber, da sie den Transport zwischen dem Flughafen und den Ortschaften im Südwesten der Insel abdecken. Wer also an diesen Tagen zum Beispiel von Santa Ponça oder Peguera aus zum Flughafen möchte, sollte auf die Streiktage und -stunden achten. /tg