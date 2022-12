Passagiere, die auf Mallorca auf den Zug angewiesen sind, müssen am Wochenende (10./11.12.) mit Schienenersatzverkehr rechnen. Wegen einer Baustelle fallen die Zugverbindungen zwischen Inca und Manacor sowie Inca und Sa Pobla aus.

Auf der Höhe des Fußballplatzes in Inca von Constància wird derzeit ein neuer Bahnsteig gebaut. Daher können dort am Wochenende keine Züge verkehren. Alternativ stehen Busse parat, die folgende Strecken anbieten: Inca-Sineu-Inca; Inca-Llubí-Inca; Inca-Muro-sa Pobla-Muro-Inca; Inca-Petra-Manacor-Petra-Inca.

Die Busse ab Sa Pobla fahren jeweils zehn Minuten vor der eigentlich geplanten Zugabfahrt los. In Manacor muss mehr Zeit eingeplant werden: Hier sind es 34 Minuten vor der Zugabfahrt, in Petra 28 Minuten und in Sineu 11 Minuten. /rp