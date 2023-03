Dort wo in den vergangenen Tagen ein riesiges Loch klaffte, ist jetzt glatter Asphalt. Das acht Meter große Loch im Innenstadtring von Palma de Mallorca ist am Freitag (3.3.) geschlossen worden. Es war in den Tagen zuvor aufgefüllt und dann asphaltiert worden. Gleichzeitig versuchen die städtischen Wasserwerke Emaya zu ermitteln, wie es dazu kommen konnte, dass in der Nacht zum Dienstag während des Sturmtiefs die Straße so stark beschädigt wurde.

Derzeit erwägen die städtischen Wasserwerke zwei Möglichkeiten: Entweder platzte eine Trinkwasserleitung, deren Wasser dann den Untergrund unterspülte, was die Asphaltdecke einbrechen ließ. Oder aber das Dach eines ebenfalls unter der Straße entlangführenden eiförmigen Abwasser- und Regenwasserkanals aus den 50er-Jahren stürzte ein. 6 Fakt ist, die Anwohner eines Hauses direkt neben eingebrochenen Asphalt hatten sich schon vor einer Woche über ein Wasserleck in ihrem unterirdischen Parkhaus beschwert. Emaya will nicht ausschließen, dass dieses Leck etwas mit dem Loch zu tun hat und das Problem durch die Wassermengen wegen des Sturmtiefs verschlimmert wurden. Allerdings bestehen die Verantwortlichen darauf, dass es noch zu früh ist, die Ursachen genau zu benennen. "Die Stadt ist groß, es gibt viele Rohre, und es ist sehr kompliziert zu verhindern, dass eines davon platzt", verteidigte Bürgermeister José Hila die Wasserwerke am Freitag gegenüber Medien. Palma will marodes Leitungsnetz renovieren Das marode Leitungsnetz auf Mallorca ist ein häufiger Kritikpunkt, viel Trinkwasser versickert im Boden. Palma will innerhalb der kommenden vier Jahre 84 Millionen in die Renovierung von Kanalisation und Wasserleitungen investieren. Die Stadtverwaltung erklärte, dass "intensiv und kontinuierlich" an der Reparatur der betroffenen Trinkwasserleitung und des Abwasserkanals gearbeitet wird. Die Straße in Richtung Plaça de Espanya ist jetzt wieder frei, in die Gegenrichtung bleibt noch eine Spur für Arbeiten geschlossen. Allerdings soll im Laufe der kommenden Woche wieder der normale Betrieb sichergestellt werden.