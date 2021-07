Was auf Mallorcas Partymeile an der Playa de Palma abgeht, das wird beständig erzählt und in Fotos dokumentiert. Was dagegen hinter den Kulissen eines der Big Player am Ballermann passiert - dem Bierkönig -, das lesen Sie in der neuen Mallorca Zeitung vom Donnerstag (8.7.). Es vollzieht sich ein Machtwechsel. Generaldirektor Toni Pascual Bibiloni verlässt das Kultlokal, offenbar nicht ganz freiwillig. Die vollständige Kontrolle übernimmt Neffe Onofre Pascual. Playa-Reporter Ingo Wohlfeil blickt zurück auf die Entstehung des Diskotheken-Imperiums, stellt die Protagonisten vor und erzählt, was aus ihnen geworden ist. Eine Familien- und Unternehmensgeschichte, die untrennbar mit dem Ballermann verbunden ist.

Dass im Bierkönig und den anderen Party-Hotspots an der Playa de Palma wieder wie früher gefeiert wird, das ist unterdessen weiterhin Zukunftsmusik. Die weiteren Lockerungen in Sachen Corona sind erst einmal gestoppt. Trotz der derzeit rasant steigenden Ansteckungszahlen soll es aber erst mal keine neuen Restriktionen geben, wie Redakteur Tom Gebhardt in seiner wöchentlichen Corona-Analyse erklärt. Und auch die verschiedenen Szenarien, wie es in Sachen Risikogebiet und Reise-Restriktionen weitergehen dürfte, haben wir aufgedröselt. Hinzu kommt ein Service-Überblick von Ralf Petzold, wie man an das Covid-Zertifikat auf Mallorca kommt.

Der Erfolg der Corona-Strategie ist auch eng mit den Tests verknüpft. Eine bislang in der öffentlichen Debatte kaum berücksichtigte Option bringt der Schauspieler und Insel-Resident Hans Schödel ins Gespräch: Spürhunde. Die Tiere können vergleichsweise schnell darauf geschult werden, infizierte Personen zu identifizieren, wie Polizeihauptkommissar und Hundetrainer Hans Ebbers erklärt. Die beiden Deutschen haben im Gespräch mit MZ-Vize Frank Feldmeier noch viel mehr Argumente zur Hand - es gehe schließlich darum, Mallorca gut durch die restliche Pandemie-Zeit zu lotsen. Ihr Hauptanliegen: Die Insel-Politik zu überzeugen, die Spürnasen-Option ernst zu nehmen und zu prüfen.

Vergleichsweise glimpflich durch die Corona-Krise kommt der Hafenort Port d'Andratx. Hier tummeln sich vor allem Ferienhausbesitzer statt Urlaubern, und die Gastronomen haben alle Hände voll zu tun. Ein Stimmungsbild aus dem Südwesten der Insel.

Wer erinnert sich angesichts des derzeitigen Bangens um die Urlauber noch an die Overtourism-Debatte aus den Jahren 2017 bis 2019? Vor Corona war vielen Einheimischen auf Mallorca zu viel Tourismus. Journalist Armando Pomar hat eine Doktorarbeit zum Thema Massifizierung und Tourismusgegner geschrieben. Im Interview mit Johannes Krayer erklärt er, welche Rezepte es dagegen gibt.

Weitere Themen, die die öffentliche Debatte bestimmen: Die Fälle von Gewalt gegen Frauen reißen nicht ab. Eine Historikerin hat Kollegin Sophie Mono erklärt, wie tief die Macho-Mentalität auch in Mallorcas Geschichte verankert ist.

Und Spanien-Korrespondent Thilo Schäfer greift das Thema Homophobie auf, aus Anlass des gewaltsamen Todes eines 24-jährigen Schwulen, der in A Coruña zu Tode geprügelt wurde. Während die genauen Umstände ermittelt werden, ist klar: Trotz der enormen gesellschaftlichen Fortschritte in Spanien hat auch die Homophobie eine politische Stimme.

Mächtig etwas geboten auf Mallorca ist in diesen Wochen im Bereich Musik, Kunst und Theater. Von einem "kulturellen Herzrasen nach dem Corona-Schlaf" schreibt Kultur-Redakteurin Brigitte Rohm im Leitartikel der Woche. Die Durststrecke war schließlich lange genug. Und "im Gegensatz zu eskalierenden Party-Exzessen sind Kulturveranstaltungen ein sicheres Pflaster, um Lebensfreude zu zelebrieren, ohne leichtsinnig zu sein".

Da wären jede Menge Konzerte im Juli. Welche Künstler und Stile sich hinter den Namen der Bands versteckt, erklären wir in einer Übersicht. Da wäre das Festival U im Teatre Principal, mit dem auch im Sommer Zuschauer und Zuhörer angelockt werden sollen. Da wäre die Baró Galería, die jetzt in Palmas Kunstwelt eine Brücke nach Südamerika schlagen will und mit Werken von José María Sicilia startet. Und da wäre die hochkarätige deutsche Galerie Esther Schipper, die im Juli eine Pop-up-Ausstellung in Palma zeigt, und zwar in in den Räumlichkeiten des Herrenhauses Can Marquès in Palma.

Wer nicht nur in der Kultur abtauchen will, sondern auch Erfrischung im Meer sucht, für den haben wir Strand-Tipps zusammengestellt. Simone Werner stellt Playas mit toller Anfahrt vor, nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel. Vielleicht ja auf dem Roller - die Zweiräder könnten dieses Jahr für manch einem eine Alternative zu den teuren Mietwagen sein, wie unsere Service-Übersicht zeigt. Und passend zum Thema Strand erklärt Kollegin Sophie Mono, was in Sachen Bikini auf der Insel angesagt ist. So viel sei verraten: Der Trend heißt Wohlfühlen.

Marktfans haben sicherlich schon auf den genüsslichen Besuch der Obst- und Fischstände des Mercat de l'Olivar gewartet, den Kollegin Brigitte Rohm monatlich absolviert. Diesmal schöpft sie aus dem Vollen! Im ersten Stock des Marktgebäudes befindet sich das Restaurant Gastroteca. Was das Lokal mit dem internationalen Feinschmecker-Club Chaine des Rotisseurs zu tun hat, erklärt unsere Gastro-Expertin Martina Zender. Die Freunde des guten Geschmacks schauen sich nach neuen Mitgliedern auf Mallorca um. Um einen Klassiker geht es derweil bei Sterne-Koch Marc Fosh. Er erklärt, wo die Paella eigentlich herkommt, welche Zutaten hineindürfen und natürlich, wie sie richtig zubereitet wird.

Unsere dieswöchige Hausmitteilung endet mit einer traurigen Nachricht. Unser Wanderautor Roland Otto ist Anfang der Woche im Alter von 70 Jahren gestorben. In über 800 Artikeln half er uns, die Insel zu erkunden, über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren. "In den Bergen, wo auch seine Asche verstreut werden soll, da war er bei sich", schreibt MZ-Chefredakteur Ciro Krauthausen im Nachruf über ein Leben, das nicht frei von Verirrungen war. /ff

