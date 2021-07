Nicht immer muss man über das Wetter schimpfen. Auf Mallorca ist es derzeit schön. Mit knapp 30 Grad ist es nicht zu heiß, dafür aber warm genug für ein entspanntes Bad im Meer. Das Strandwetter bleibt die Woche erhalten. Danach ziehen die Temperaturen leider wieder an.

Der Donnerstag zeigt sich recht bewölkt. Bis zum Nachmittag kann es hin und wieder etwas tröpfeln. Am Abend lockert der Himmel auf. Die Temperaturen knacken in Pollença die 30-Grad-Marke. Auf der restlichen Insel liegen die Höchstwerte bei 28 Grad. Im Süden herrscht teilweise noch hohe bis sogar extreme Waldbrandgefahr:

Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung, am Meer mitunter etwas zügiger. Das Wasser an der Playa de Palma ist laut spanischem Wetterdienst Aemet 26 Grad warm. Der Wellengang ist schwach, eine Runde mit dem Stand-up-Paddle sollte gut möglich sein.

Palma de Mallorca und Pollença droht eine Tropennacht, sprich die Temperaturen sinken nicht unter die 20-Grad-Marke. In den restlichen Gemeinden werden es um die 18 Grad.

Der Freitag startet sonnig. Im Tagesverlauf zieht der Himmel etwas zu, es bleibt aber trocken. Wieder weht der Wind am Meer böig. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag. Manacor und Inca kratzen an der 30-Grad-Marke, an der Küste bleibt es generell ein bis zwei Grad kühler als in der Inselmitte. Nachts bleibt die Lage unverändert.

Das gleiche Bild am Samstag: Sonne am Vormittag, ein paar mehr Wolken gen Abend. Die Temperaturen steigen leicht und knacken auf weiten Teilen der Insel die 30-Grad-Marke. Aemet beziffert den Höchstwert mit 32 Grad in Inca.

Am Sonntag sollen es dann schon 33 Grad sein. Es wird heiter, einem Wochenende am Strand steht nichts entgegen. Die Sonnencreme muss reichlich aufgetragen werden. Große Wetterumschwünge sind in der kommenden Woche nicht zu erwarten. Aber die Temperturen befinden sich im Aufwärtstrend. Aemet prognostiziert bis zu 36 Grad für die kommende Woche. Dann droht wieder eine Hitzewarnung. /rp