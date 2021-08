In den Küstenorten Mallorcas lässt es sich derzeit ganz gut leben. Es ist nicht ganz so heiß, quasi endloser Sonnenschein lädt zum Strandbesuch ein. Nur in der Inselmitte wird es in den kommenden Tagen wieder heißer.

Am Donnerstag ist das Wetter auf der ganzen Insel ähnlich. Hin und wieder rauben ein paar wenige Wolken der Sonne ihre Kraft. Im Süden um Palma de Mallorca und Andratx liegen die Höchsttemperaturen bei 29 Grad. Weiter nördlich steigen sie bis auf 33 Grad (Inca). Das Meer ist durch den heißen Sommer aufgeheizt. Die Wassertemperatur an der Playa de Muro beträgt 25 Grad. Mit dem Sonnenuntergang ist gegen 20.59 Uhr zu rechnen. Nachts sinken die Temperaturen bis auf 18 Grad (Sóller). In vielen Gemeinden gibt es aber auch eine Tropennacht. So halten sich die warmen Luftmassen in Palma de Mallorca besser. Hier wird es nicht kälter als 22 Grad.

Wegen der Trockenheit herrscht besonders rund um Cala Ratjada eine extreme Waldbrandgefahr:

Die Sonne lässt sich am Freitag um 6.52 Uhr wieder blicken. In den Morgenstunden kann es etwas dunstig sein. Danach strahlt die Sonne ungestört. Erst am Nachmittag ab 16 Uhr tauchen einige Wolken auf. Die Temperaturen steigen leicht und knacken nun auch im Süden die 30-Grad-Marke. 31 Grad werden es in Palma de Mallorca. In der Inselmitte um Inca sind bis zu 36 Grad möglich. Ab diesem Wert ruft der spanische Wetterdienst Aemet eigentlich die Warnstufe Gelb wegen Hitze aus, hat darauf diesmal aber verzichtet. Nachts gibt es bei den Temperaturen keine Änderungen.

Am Wochenende setzt sich das Strandwetter fort. Der Samstag zeigt sich unverändert. Wieder wird es tagsüber sonnig mit ein paar Wolken gen Abend. Die Temperaturen gleichen denen vom Freitag. In der Nacht kann der Wind etwas stürmischer Richtung Nordost wehen. Am Sonntag ziehen vom Norden her kühlere Luftmassen auf die Insel, die im Norden und der Inselmitte für einen spürbaren Temperatursturz von bis zu 8 Grad sorgen. Statt 36 Grad sind es in Sa Pobla dann nur noch 28 Grad. Im Süden bleibt es bei 32 Grad unverändert. In der neuen Woche geht es konstant weiter. Regen ist erstmal nicht in Sicht. /rp