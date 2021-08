50 Jahre nach dem letzten Flug einer Do-24 von Port de Pollença auf Mallorca zum Firmensitz von Dornier in Friedrichshafen hat am Freitag (6.8.) in Pollença ein Flug an die Zeiten erinnert, in denen auf Mallorca noch häufig Wasserflugzeuge starteten und landeten. Das Unternehmen nutzte die Gelegenheit, sein neuestes Modell, die Dornier Seastar, zu präsentieren.

Der offizielle Teil der Veranstaltung fand für geladene Gäste auf dem Gelände der Militärbasis statt. Als Vertreter des deutschen Unternehmens war Conrado Dornier anwesend, der Enkel des Gründers des Unternehmens, das im Jahr 1914 entstand.

Auch José Luis Ferragut war zugegen. Als Pilot hatte er vor 50 Jahren die Ehre, die letzte Flugverbindung zwischen Pollença und Friedrichshafen durchzuführen. In einer Ansprache erzählte er Anekdoten aus dieser Zeit. Organisiert worden war das Spektakel von der Stiftung Fundació Aeronàutica Mallorquina. Dessen Stifungsvorsitzender Miguel Buades bemüht sich seit Jahren darum, Pollença wieder zu einem Wasserflugzeug-Standort zu machen. Der nächste Termin: Zwischen dem 24 und dem 26. September soll in der Bucht wieder ein internationales Treffen der Wasserflugzeug-Liebhaber stattfinden. /tg