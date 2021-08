Der Albtraum einer jeden Familie: Aufgrund eines defekten Gullideckels ist ein dreijähriges deutsches Mädchen am Mittwoch (18.8.) in Palma de Mallorca in einen Versorgungsschacht gestürzt. Das Mädchen hatte Glück im Unglück. Trotz des Sturzes in das etwa drei Meter tiefe Loch blieb es bei Prellungen in Gesicht, Armen und Beinen.

Mehr zum Thema Bauarbeiten beginnen: Nuredduna-Tunnel an Avenidas in Palma gesperrt

Der Vorfall trug sich gegen 18.30 Uhr in der Altstadt von Palma zu. Eine deutsche Urlauber-Familie - ein Vater mit seiner dreijährigen Tochter und zwei weiteren älteren KIndern - schlenderten durch den Carrer Portella. Plötzlich gab eine der gusseisernen Abdeckungen für einen Versorgungsschacht unter dem geringen Gewicht des Mädchens nach. Die Dreijährige stürzte in den Schacht.

Der Vater und mehrere Polizisten stiegen in den drei Meter tiefen Schacht hinab, um das Mädchen herauszuholen. Ein Krankenwagen transportierte die Dreijährige ins Krankenhaus Juaneda Miramar. Orts- und Nationalpolizei gehen jetzt den Ursachen für den Unfall nach. Insbesondere muss zunächst die Frage geklärt werden, warum der Gullideckel nicht einmal einem so geringen Körpergewicht standhielt und ob es noch mehr Abdeckungen in einem so schlechten Zustand geben könnte. /tg