Das nervigste am Mallorca-Sommer sind die heißen Nächte. Zumindest wenn man keine Klimaanlage hat. Nun aber befindet sich die Insel in der schönen Phase, in der tagsüber Badewetter herrscht und es sich nachts halbwegs angenehm schlafen lässt.

Der Donnerstag (26.8.) startet mit reichlich Sonnenschein. Stück für Stück vermehren sich im Tagesverlauf die Wolken am Himmel und am Abend sind ein paar Tropfen möglich. Der Regenschirm muss zwar nicht eingepackt werden, aber die Autowäsche sollte verschoben werden. Denn der Regen wird wie üblich im Sommer ein paar Sandkörner auf dem Lack hinterlassen.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnder Richtung, am Meer etwas frischer. Die Temperaturen knacken in der Inselmitte bei Höchsttemperaturen von 31 Grad die 30-Grad-Marke. An den Küsten werden es etwa 29 Grad. Der spanische Wetterdienst Aemet beziffert die Wassertemperatur an der Playa de Muro mit 27 Grad.

In der Inselmitte und im Westen gibt es keine Tropennacht, dort sinken die Temperaturen auf 18 Grad. In Palma de Mallorca bleibt es bei 21 Grad etwas wärmer.

Im Südosten der Insel warnt Aemet vor einer extremen Waldbrandgefahr. Auf der restlichen Insel ist die Lage wesentlich entspannter:

Am Freitag (27.8.) wird es dann nochmal kurz wärmer. Besonders im Norden und der Inselmitte ist das spürbar, wenn die Temperaturen auf 35 Grad ansteigen. Im Süden um Palma de Mallorca sind 32 Grad drin. Wie am Vortag nehmen die Wolken stündlich zu und die Tröpfelwahrscheinlichkeit steigt am Abend. Die Temperaturen in der Nacht bleiben unverändert.

Zum Wochenende sinken die Temperaturen wieder auf die Werte um die 30-Grad-Marke. Während sich am Samstag der Trend der Vortage fortsetzt - sonniger Vormittag, mehr Wolken gen Abend - wird es den ganzen Sonntag bewölkt. Die Regenwahrscheinlichkeit ist jedoch gering und die Sonne blitzt immer mal wieder durch die Wolkendecke durch. Am Nachmittag klart es langsam auf. Große Wetterumschwünge sind auch in der neuen Woche nicht zu erwarten. /rp